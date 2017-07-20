Молодежное первенство. 2-й тур. «Анжи» - «Амкар» и другие матчи. Онлайн
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей второго тура молодежного первенства России.
Матч
Анжи (мол) - Амкар (мол) - 0:01-й тайм
Место и дата
20 июля 17:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 июля 18:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 12:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 16:00, Родина, Онлайн-трансляция
Матч
Арсенал (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
Место и дата
23 июля 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
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