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Молодежное первенство. 2-й тур. «Анжи» - «Амкар» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей второго тура молодежного первенства России. 

Матч

Анжи (мол) - Амкар (мол) - 0:0

1-й тайм

Место и дата

20 июля 17:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - Локомотив (мол)

Место и дата

21 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

21 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Тосно (мол)

Место и дата

21 июля 18:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

22 июля 12:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Ростов (мол) - Ахмат (мол)

Место и дата

22 июля 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо (мол) - Урал (мол)

Место и дата

22 июля 16:00, Родина, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал (мол) - СКА-Хабаровск (мол)

Место и дата

23 июля 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

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