ЦСКА поздравил Сергея Колушева с днем рождения «Советского спорта»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил владельца газеты «Советский спорт» Сергея Колушева с 93-летием печатного издания.

«Уважаемый Сергей Анатольевич!

От лица Профессионального хоккейного клуба ЦСКА искренне поздравляю Вас с днем рождения «Советского спорта»!

На протяжении всех этих лет «Советский спорт» гордо несет звание одного из лучших спортивных изданий России. Во все времена Ваше издание являлось образцом профессиональной спортивной журналистики.

Мы гордимся, что между «Советским спортом» и ПХК ЦСКА сложились доверительные и продуктивные отношения и надеемся, что они сохранятся в будущем.

Желаю Вашему изданию процветания и творческих успехов!

Президент ООО «ПХК ЦСКА» И.В. Еcмантович», – говорится в поздравлении.