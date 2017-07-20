«Рома» арендовала Дефреля у «Сассуоло»

Нападающий Грегуар Дефрель перешел из «Сассуоло» в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Сообщается, что игрок арендован на следующий сезон за пять миллионов евро. После этого «Рома», согласно взятым на себя обязательствам, выкупит его за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Грегуар Дефрель провел 38 матчей за «Сассуоло» и забил 16 мячей при пяти голевых передачах.