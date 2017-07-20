«Спартак» и «Динамо» заплатят по 250 000 рублей штрафа за расизм со стороны болельщиков
«Динамо» и «Спартак» сыграли
вничью в первом туре чемпионата России – 2:2. Оба клуба были наказаны за
поведение болельщиков, при этом «Спартак» получил штраф по итогам матча за
Суперкубок России.
Как сообщает «Р-Спорт», «Спартак»
был КДК РФС наказан за расистские кричалки в адрес голкипера «Локомотива»
Гилерме в матче за Суперкубок России (2:1). Динамовцы же были наказаны за оскорбления
болельщиков «Спартака» и проявления расизма. Напомним, что во время матча между
болельщиками команд произошла драка.
Председатель КДК Артур
Григорьянц предупредил «Спартак», что «в
случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции».
Также он прокомментировал санкции по отношению к «Динамо»: «Болельщики «Динамо» использовали несогласованный баннер, «Спартак» - ненормативный баннер. Болельщики «Динамо» снимали с болельщиков «Спартака» атрибутику, что вызывало локальные конфликты.
На 17-й и 60-й минуте болельщики «Динамо» ухали и демонстрировали характерные жесты. «Динамо» оштрафовано за пиротехнику на 40 тысяч рублей, за скандирование (болельщиками ненормативной лексики) - на 10 тысяч, за оскорбление футболистов по расовому принципу - 250 тысяч. Также «Динамо» получило предупреждение ,что в случае повторения санкции будет более жесткие».
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция