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«Спартак» и «Динамо» заплатят по 250 000 рублей штрафа за расизм со стороны болельщиков

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России – 2:2. Оба клуба были наказаны за поведение болельщиков, при этом «Спартак» получил штраф по итогам матча за Суперкубок России.

Как сообщает «Р-Спорт», «Спартак» был КДК РФС наказан за расистские кричалки в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме в матче за Суперкубок России (2:1). Динамовцы же были наказаны за оскорбления болельщиков «Спартака» и проявления расизма. Напомним, что во время матча между болельщиками команд произошла драка.

Председатель КДК Артур Григорьянц предупредил «Спартак», что «в случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции».

Также он прокомментировал санкции по отношению к «Динамо»: «Болельщики «Динамо» использовали несогласованный баннер, «Спартак» - ненормативный баннер. Болельщики «Динамо» снимали с болельщиков «Спартака» атрибутику, что вызывало локальные конфликты.

На 17-й и 60-й минуте болельщики «Динамо» ухали и демонстрировали характерные жесты. «Динамо» оштрафовано за пиротехнику на 40 тысяч рублей, за скандирование (болельщиками ненормативной лексики) - на 10 тысяч, за оскорбление футболистов по расовому принципу - 250 тысяч. Также «Динамо» получило предупреждение ,что в случае повторения санкции будет более жесткие». 

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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