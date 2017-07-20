«Спартак» и «Динамо» заплатят по 250 000 рублей штрафа за расизм со стороны болельщиков

«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России – 2:2. Оба клуба были наказаны за поведение болельщиков, при этом «Спартак» получил штраф по итогам матча за Суперкубок России.

Как сообщает «Р-Спорт», «Спартак» был КДК РФС наказан за расистские кричалки в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме в матче за Суперкубок России (2:1). Динамовцы же были наказаны за оскорбления болельщиков «Спартака» и проявления расизма. Напомним, что во время матча между болельщиками команд произошла драка.

Председатель КДК Артур Григорьянц предупредил «Спартак», что «в случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции».

Также он прокомментировал санкции по отношению к «Динамо»: «Болельщики «Динамо» использовали несогласованный баннер, «Спартак» - ненормативный баннер. Болельщики «Динамо» снимали с болельщиков «Спартака» атрибутику, что вызывало локальные конфликты.

На 17-й и 60-й минуте болельщики «Динамо» ухали и демонстрировали характерные жесты. «Динамо» оштрафовано за пиротехнику на 40 тысяч рублей, за скандирование (болельщиками ненормативной лексики) - на 10 тысяч, за оскорбление футболистов по расовому принципу - 250 тысяч. Также «Динамо» получило предупреждение ,что в случае повторения санкции будет более жесткие».