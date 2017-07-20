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«Ахмат» оштрафован за использование звуковой аппаратуры, «Зенит» - за поведение болельщиков

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

По итогам первого тура чемпионата России ряд клубов получили штрафы. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Была использована система оповещения зрителей в поддержку принимающей команды. «Ахмат» оштрафован на 10 тысяч рублей. По итогам матча в Хабаровске за неправомерные действия болельщиков оштрафовать «Зенит» на 25 тысяч рублей. Кучук много раз покидал техническую зону (в матче «Ростова» против «Урала») включая выход на поле. Кучук оштрафован на 10 тысяч, а «Ростов» оштрафован на 20 тысяч за появление посторонних лиц.

В перерыве матча с «Тосно» игрок «Уфы» не явился на флеш-интервью. «Уфа» оштрафована на 50 тысяч рублей. По итогам матча «Локомотив» - «Арсенал» оба клуба оштрафованы на 10 тысяч рублей за скандирования», - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, в первом туре «Ахмат» обыграл «Амкар» (1:0), а «Зенит» выиграл у «СКА-Хабаровска» (2:0).

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