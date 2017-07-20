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HellRaisers объявила о подписании состава Planet Dog

Комментарии

Организация HellRaisers подписала состав Planet Dog по Dota 2. Ранее об этом сообщал инсайдер Викрам Редди.

«Я очень рад присоединиться к HellRaisers и представлять этот тег в дисциплине Dota 2 после столь долгого перерыва. Теперь мы впервые посетим The International вместе. HellRaisers — это отличная организация и мы нашли общий язык, начиная с нашей первой встречи. Мы стремимся к долгому сотрудничеству и светлому будущему вместе с HR!» — прокомментировал Алексей «j4» Липай.

Комментарий CEO HellRaisers Алексея «xaoc» Кучерова: «Сегодня к киберспортивной семье «восставших из ада» присоединяется новый коллектив, который выступит на The International 2017! Пройти с открытых квалификаций на главный чемпионат в году — задача не из лёгких, но парни ее выполнили. HellRaisers всегда ценили стремление идти вперед и не бояться никаких трудностей, поэтому мы рады видеть под тегом организации именно эту команду. Постараемся организовать хорошую подготовку для ребят, чтобы результаты порадовали наших болельщиков! Болейте за HellRaisers в Dota 2! P.S. Тем, кто говорит, что это только на TI — Challenge Accepted».



Состав HellRaisers по Dota 2:

Нета «33» Шапира  
Грег «Keyser» Каллианиотис  
Милан «MiLAN» Козомара  
Алексей «j4» Липай  
Урош «Swiftending» Галич

Напомним, что Planet Dog стала победителем европейской квалификации к The International 2017. В финале коллектив обыграл mousesports со счетом 3:1.

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