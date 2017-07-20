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Ольга Богословская: Расцениваю как издевательство все то, что происходит с российскими спортсменами

Источник:  RT на русскомКомментарии

Чемпионка мира 1993 года в эстафете 4х100 метров, а ныне известный телекомментатор Ольга Богословская считает, что IAAF предпринимает нелогичные решения в отношении российских спортсменов.

«Я вообще расцениваю как издевательство все то, что происходит с российскими спортсменами с ноября 2015 года. Не очерчены критерии, которые ясно дадут понять, что должен сделать спортсмен, чтобы его приобщили к международному движению. Мне непонятна логика, когда и сколько человек допустят, а сколько не допустят. Есть определенные условия, которые мы должны были выполнить.

 Например, ВФЛА не должна была допустить тех, кто когда-либо был уличен в применении запрещенных препаратов. Я считаю, что это тоже неправильно, потому что есть случаи, когда атлет, отбыв срок дисквалификации, возвращался в спорт. У IAAF нет определенной логики. Представители организации ведут себя как люди настроения, которые сегодня встали либо с той ноги, либо с другой. Это все не лезет ни в какие ворота», — цитирует Богословскую RT.

Напомним, ранее IAAF допустила еще восемь российских спортсменов к международным стартам, половина из которых сможет принять участие в чемпионате мира на открытом воздухе. При этом 53 заявки на выступление под нейтральным флагом организация отклонила.

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