Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия15 : 6Казахстан
Футбол  Динамо Брест0 : 1Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск1 : 0Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хачанов не вышел в полуфинал турнира в Бостаде в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов и немец Дастин Браун проиграли в четвертьфинале турнира в Бостаде бразильцам Томасу Беллуччи и Андре Са.

Встреча между спортсменами, которая длилась 50 минут, завершилась со счетом 4:6, 0:6.

За выход в финал южноамериканский дуэт поспорит с представителями Голландии Сандером Арендсом и Матве Мидделкопом

Отметим, что сегодня Хачанов во втором круге одиночного разряда одолел латвийца Эрнеста Гулбиса со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, отыграв два матчбола. В четвертьфинале россиянин сыграет с украинцем Александром Долгополовым.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATPКак сообщает официальный сайт ATP, победитель Уимблдонского турнира Роджер Федерер поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.«Кузнецова могла замахнуться на титул». Колонка Анны Чакветадзе«Кузнецова могла замахнуться на титул». Колонка Анны ЧакветадзеЭксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подвела итоги выступления россиян в одиночном разряде Уимблдона.Андрей Ольховский: Наши теннисисты молоды и прогрессируютПобедитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением, что можно ожидать в будущем от молодых россиийских теннисистов.Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.Хачанов проиграл Надалю на УимблдонеРоссийский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в матче третьего круга Уимблдонского турнира от экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.Анна Дмитриева: Хачанов похож на СафинаАнна Дмитриева: Хачанов похож на СафинаСпециально для «Советского спорта» итоги дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, где может встретиться с НадалемРоссийский теннисист Карен Хачанов одержал победу над бразильцем Тьяго Монтейро во втором круге Уимблдона (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5).Хачанов обыграл Кузнецова на старте УимблдонаРоссиянин Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в первом туре Уимблдонского теннисного турнира.Хачанов – 37-й в чемпионской гонке АТР, Медведев – 45-йОпубликована новая версия чемпионской гонки АТР, в первой десятке никаких изменений не произошло.Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-йАссоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге ATPРоссийский теннисист Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в ГаллеМатч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.Шамиль Тарпищев: В российском теннисе – золотая молодежь, и она уже способна выигрыватьПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев убежден в том, что в стране появится новое поколение звезд.Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Хачанов одолел Рублева и вышел в полуфинал турнира в Галле, где может сыграть против ФедерераРоссийский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в рамках 1/4 финала турнира в Галле.Хачанов на отказе Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в ГаллеРоссийский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле, поскольку его соперник из Японии Кей Нисикори отказался от продолжения борьбы при счет 2:3 в первом сете.Хачанов обыграл Симона в первом раунде турнира в ГаллеМатч первого раунда турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и французом Жилем Симоном завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:7 (2), 6:3 в пользу Хачанова.Карен Хачанов провел совместную тренировку с ФедереромРоссийский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATPРоссиянин Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Футбол
Валерий Масалитин: ЦСКА – фаворит чемпионата России, но армейцам нужно усиливать состав
Футбол
«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем Рейносо
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Марселя» Роланду
Футбол
Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво»
все новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости