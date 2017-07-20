Хачанов не вышел в полуфинал турнира в Бостаде в парном разряде

читайте также

Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP Как сообщает официальный сайт ATP, победитель Уимблдонского турнира Роджер Федерер поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Кузнецова могла замахнуться на титул». Колонка Анны Чакветадзе Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подвела итоги выступления россиян в одиночном разряде Уимблдона.

Андрей Ольховский: Наши теннисисты молоды и прогрессируют Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением, что можно ожидать в будущем от молодых россиийских теннисистов.

Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.

Хачанов проиграл Надалю на Уимблдоне Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в матче третьего круга Уимблдонского турнира от экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

Анна Дмитриева: Хачанов похож на Сафина Специально для «Советского спорта» итоги дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, где может встретиться с Надалем Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над бразильцем Тьяго Монтейро во втором круге Уимблдона (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5).

Хачанов обыграл Кузнецова на старте Уимблдона Россиянин Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в первом туре Уимблдонского теннисного турнира.

Хачанов – 37-й в чемпионской гонке АТР, Медведев – 45-й Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР, в первой десятке никаких изменений не произошло.

Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-й Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в Галле Матч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.

Шамиль Тарпищев: В российском теннисе – золотая молодежь, и она уже способна выигрывать Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев убежден в том, что в стране появится новое поколение звезд.

Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

Хачанов одолел Рублева и вышел в полуфинал турнира в Галле, где может сыграть против Федерера Российский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в рамках 1/4 финала турнира в Галле.

Хачанов на отказе Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Галле Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле, поскольку его соперник из Японии Кей Нисикори отказался от продолжения борьбы при счет 2:3 в первом сете.

Хачанов обыграл Симона в первом раунде турнира в Галле Матч первого раунда турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и французом Жилем Симоном завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:7 (2), 6:3 в пользу Хачанова.

Карен Хачанов провел совместную тренировку с Федерером Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.