Хачанов не вышел в полуфинал турнира в Бостаде в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Карен Хачанов и немец Дастин Браун проиграли в четвертьфинале турнира в Бостаде бразильцам Томасу Беллуччи и Андре Са.
Встреча между спортсменами, которая длилась 50 минут, завершилась со счетом 4:6, 0:6.
За выход в финал южноамериканский дуэт поспорит с представителями Голландии Сандером Арендсом и Матве Мидделкопом
Отметим, что сегодня Хачанов во втором круге одиночного разряда одолел латвийца Эрнеста Гулбиса со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, отыграв два матчбола. В четвертьфинале россиянин сыграет с украинцем Александром Долгополовым.
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