Курбан Бердыев: Надеюсь, что Сезар Навас вернется в футбол

Главный тренер Кубран Бердыев дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Зенитом», о состоянии своих игроков и ситуации с Сезаром Навасом.

— На что делаете основной акцент в тренировочном процессе перед игрой с «Зенитом»?

— Прежде всего, на восстановление от всех нагрузок, которые были в процессе недельного цикла. —Второе – это тактические взаимодействия, стандарты.

— Что можете сказать о «Зените»?

— Это амбициозный клуб, ничего нового я не скажу. С большими задачами, хорошим тренером. Посмотрим.

— Все ли здоровы?

— На сегодня, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак, есть еще два-три футболиста, но думаю, что мы их подберём.

— К команде присоединился Саму Гарсия. Что можете сказать про этого испанца?

— Это наш игрок, прежде всего. Другой вопрос, что он два месяца ничего не делал. Он очень в разобранном состоянии, функционал оставляет желать лучшего.

— Манчини серьёзный тренер. Готовитесь к чему-то конкретному?

— Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, проблемных позиций в обороне и атаке.

— Сезар Навас сказал, что готов вернуться в футбол, если у него будет всё в порядке с отцом. Есть какие-то новости?

— Мы надеемся на это. Я понимаю его как сына, любой человек так бы поступил. Если после операции всё будет хорошо, то мы вернёмся к этому диалогу.