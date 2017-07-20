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Курбан Бердыев: Надеюсь, что Сезар Навас вернется в футбол

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер Кубран Бердыев дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Зенитом», о состоянии своих игроков и ситуации с Сезаром Навасом.

На что делаете основной акцент в тренировочном процессе перед игрой с «Зенитом»?
— Прежде всего, на восстановление от всех нагрузок, которые были в процессе недельного цикла. —Второе – это тактические взаимодействия, стандарты.

Что можете сказать о «Зените»?
— Это амбициозный клуб, ничего нового я не скажу. С большими задачами, хорошим тренером. Посмотрим.

Все ли здоровы?
— На сегодня, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак, есть еще два-три футболиста, но думаю, что мы их подберём.

К команде присоединился Саму Гарсия. Что можете сказать про этого испанца?
— Это наш игрок, прежде всего. Другой вопрос, что он два месяца ничего не делал. Он очень в разобранном состоянии, функционал оставляет желать лучшего.

Манчини серьёзный тренер. Готовитесь к чему-то конкретному?
— Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, проблемных позиций в обороне и атаке.

Сезар Навас сказал, что готов вернуться в футбол, если у него будет всё в порядке с отцом. Есть какие-то новости?
— Мы надеемся на это. Я понимаю его как сына, любой человек так бы поступил. Если после операции всё будет хорошо, то мы вернёмся к этому диалогу.

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