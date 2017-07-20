Итальянец Рокки будет главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «МЮ»

Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» будет итальянец Джанлука Рокки. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Работать в одной бригаде с 43-летнем итальянцем будут его соотечественники - лайнсмены Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, дополнительные помощники рефери Давиде Масса и Массимилиано Иррати, а также резервный арбитр Риккардо Ди Фьоре. Француз Клеман Тюрпен будет исполнять роль четвертого арбитра.

В прошлом сезоне Рокки обслуживал еще и первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА между «Аяксом» и «Лионом», а также работал четвертым арбитром в финале турнира в Стокгольме.

Матч «Реал» - «Манчестер Юнайтед» состоится 8 августа на стадионе «Филипп II Македонский» в Скопье и начнется в 21:45 по Москве.