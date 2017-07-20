Итальянец Рокки будет главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «МЮ»
Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом»
и «Манчестер Юнайтед» будет итальянец Джанлука Рокки. Об этом сообщает
официальный сайт УЕФА.
Работать в одной бригаде с 43-летнем итальянцем будут его соотечественники - лайнсмены Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, дополнительные помощники рефери Давиде Масса и Массимилиано Иррати, а также резервный арбитр Риккардо Ди Фьоре. Француз Клеман Тюрпен будет исполнять роль четвертого арбитра.
В прошлом сезоне Рокки обслуживал еще и первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА между «Аяксом» и «Лионом», а также работал четвертым арбитром в финале турнира в Стокгольме.
Матч «Реал» - «Манчестер Юнайтед» состоится 8
августа на стадионе «Филипп
II Македонский» в
Скопье и начнется в 21:45 по Москве.