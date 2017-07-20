Стоппила Сунзу: В игре против «Локомотива» мы превосходили соперника
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник тульского «Арсенала» Стоппила Сунзу поделился мнением об игре с «Локомотивом».
«Я даже не задумываюсь о нагрузках на тренировках у Божовича, вся команда чувствовала лёгкость в игре против «Локомотива». На мой взгляд, не только по самочувствию, но и по игре мы превосходили соперника. Что касается моих подключений в атаку, это не было специальным заданием тренера. Мы проигрывали 0:1, нужно было сравнять счёт, поэтому я использовал возможность пойти вперед и отдать острую передачу», - рассказал Сунзу.
Напомним, что в первом туре РФПЛ «Локомотив» дома обыграл «Арсенал» со счётом 1:0, единственный мяч забил Соломон Кверквелия.
«Я даже не задумываюсь о нагрузках на тренировках у Божовича, вся команда чувствовала лёгкость в игре против «Локомотива». На мой взгляд, не только по самочувствию, но и по игре мы превосходили соперника. Что касается моих подключений в атаку, это не было специальным заданием тренера. Мы проигрывали 0:1, нужно было сравнять счёт, поэтому я использовал возможность пойти вперед и отдать острую передачу», - рассказал Сунзу.
Напомним, что в первом туре РФПЛ «Локомотив» дома обыграл «Арсенал» со счётом 1:0, единственный мяч забил Соломон Кверквелия.
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