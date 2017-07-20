Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия15 : 6Казахстан
Футбол  Динамо Брест0 : 1Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск1 : 0Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Зенита» Томас Рукас: Переход в петербургский клуб – большой шаг в моей карьере

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Новичок «Зенита» Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Очень рад этому переходу, поскольку я сам из Петербурга, делал свои первые шаги в Академии. Спустя четыре года можно смело сказать, что вернулся домой.

- Как возник вариант с «Зенитом»?
- Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что «Зенит» - это большой шаг в моей карьере.  

- Уже поставили перед собой цель на ближайшее время?
- В первую очередь, закрепиться в «Зените»-2, доказать, что не зря мне дали шанс. Хочу оправдать доверие всех: тренеров, агента, родителей. Следующая задача будет максимальной - попасть в главную команду и завоевывать как можно больше трофеев, одержать как можно больше побед, - приводит слова Рукаса официальный сайт «Зенита».

Напомним, защитник подписал контракт с клубом на 4 года.

Рукас – воспитанник Академии «Зенита». Игрок выступал за «Сибирь-2», «Лейрию» и «Хетафе Б». В сезоне-2016/17 Рукас играл за вторую команду лиссабонского «Спортинга».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Томас Рукас стал игроком «Зенита-2»20-летний российский защитник Томас Рукас продолжит карьеру в «Зените-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Защитник «Лейрии», который ранее выступал за «Локомотив», станет игроком «Зенита»Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.Вратарь «Динамо СПб» Генералов: Думаю, новгородцам будет интересно посмотреть на насВратарь «Динамо СПб» Егор Генералов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после победы над «Зенитом-2» (1:0) оценил старт сезона и поделился мнением о переносе матчей команды в Великий Новгород.Иван Соловьев: Игры с «Зенитом» были принципиальны в прошлом сезоне. В этом уже не такПолузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» во втором туре первенства ФНЛ (1:0).«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛВраждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова была очень хороша, но очки за это не получила.Анатолий Давыдов: Зырянов вернется в «Зенит-2», когда залечит травму. Такими игроками разбрасываться нельзяГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о матче с «Динамо СПб» (0:1).Александр Точилин: «Динамо СПб» не показывает чемпионскую игру, а на удаче в РФПЛ не задержишьсяГлавный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе над «Зенитом-2».«Динамо СПб» обыграло «Зенит-2» в петербургском дербиМатч второго тура первенства ФНЛ «Зенит-2» - «Динамо СПб» завершился победой гостей со счетом 1:0.«Зенит» продлил контракт с Зыряновым«Зенит» продлил контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Владислав Сиротов: У «Зенита-2» было мало времени на подготовку к сезонуПолузащитник «Зенита-2» Владислав Сиротов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Шинником» (1:2).Анатолий Давыдов: Задача «Зенита-2» – подготовить наших петербургских ребятГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Шинником» (1:2).«Зенит-2» стартовал в ФНЛ с поражения от «Шинника»Матч первого тура первенства ФНЛ «Шинник» - «Зенит-2» завершился победой хозяев со счетом 2:1.Алексей Евсеев: На предложение «Урала» согласился сразу. Это шаг впередПолузащитник «Урала» Алексей Евсеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб из «Зенита».Евсеев перешел из «Зенита-2» в «Урал»Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.«Урал» подписал полузащитника Бавина«Урал» подписал долгосрочный контракт с центральным полузащитником Юрием Бавиным, сообщается на официальном сайте клуба.Полузащитник «Зенита-2» перешел в «Кубань»Полузащитник «Зенита-2» Данила Ящук стал игроком «Кубани», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.Кирилл Погребняк перешел в «Балтику»«Балтика» заключила контракт двухлетний контракт с 25-летним нападающим Кириллом Погребняком. Об этом сообщает официальный сайт калининградской команды.Погребняк стал игроком «Балтики»Бывший нападающий «Зенита-2» Кирилл Погребняк заключил контракт с «Балтикой», сообщает официальный сайт калининградского клуба.«Зенит-2» проиграл первый матч на сборе в ФинляндииВ товарищеской встрече «Зенит-2» уступил финскому клубу «КуПС» со счетом 0:2.«Амкар» просматривает защитника «Зенита-2»Защитник «Зенита-2» Илья Зуев может перейти в «Амкар», сообщает Федеральное агентство новостей.
Футбол
Валерий Масалитин: ЦСКА – фаворит чемпионата России, но армейцам нужно усиливать состав
Футбол
«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем Рейносо
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Марселя» Роланду
Футбол
Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво»
все новости
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Томас Рукас
Томас Рукасвсе новости