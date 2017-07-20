Защитник «Зенита» Томас Рукас: Переход в петербургский клуб – большой шаг в моей карьере

Новичок «Зенита» Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Очень рад этому переходу, поскольку я сам из Петербурга, делал свои первые шаги в Академии. Спустя четыре года можно смело сказать, что вернулся домой.

- Как возник вариант с «Зенитом»?

- Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что «Зенит» - это большой шаг в моей карьере.

- Уже поставили перед собой цель на ближайшее время?

- В первую очередь, закрепиться в «Зените»-2, доказать, что не зря мне дали шанс. Хочу оправдать доверие всех: тренеров, агента, родителей. Следующая задача будет максимальной - попасть в главную команду и завоевывать как можно больше трофеев, одержать как можно больше побед, - приводит слова Рукаса официальный сайт «Зенита».

Напомним, защитник подписал контракт с клубом на 4 года.

Рукас – воспитанник Академии «Зенита». Игрок выступал за «Сибирь-2», «Лейрию» и «Хетафе Б». В сезоне-2016/17 Рукас играл за вторую команду лиссабонского «Спортинга».