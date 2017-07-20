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«Динамо»: Расизму нет места в нашей жизни. Просим болельщиков вести себя достойно

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» на своем официальном сайте обратилось к болельщикам команды. Это произошло после матча первого тура  РФПЛ против «Спартака» (2:2).

«Уважаемые болельщики «Динамо»! Руководство, тренерский штаб и футболисты ФК «Динамо» (Москва) выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в матче с принципиальным соперником. Спасибо каждому, кто пришёл на стадион и на протяжении всего матча гнал нашу команду вперед, не щадя голоса! Именно ваши эмоции во многом помогли игрокам переломить ход неудачно складывающего для нас матча. Мы искренне надеемся, что подобная поддержка будет в каждой игре сезона, а не только на дерби. Спасибо вам!

В то же время мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе. ФК «Динамо» (Москва), как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьет по имиджу клуба и страны, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования», - говорится в заявлении.

Напомним, «Динамо» было оштрафовано на 250 000 рублей за проявления расизма.

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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