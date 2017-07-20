Миодраг Божович: В игре с Хабаровском нужно атаковать и побеждать Дмитрий Аполоник 20 июля 2017, 18:52 «Советский спорт» Источник:

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о подготовке клуба к матчу с хабаровским СКА.



«Про трансферы пока ничего не могу сказать, а насколько мы готовы к атакующему футболу, покажут игры с командами, которые нам по зубам: Хабаровск, Тосно и другие. Нужно в этих играх атаковать и побеждать. Матч «Зенита» в Хабаровске пока не смотрел, посмотрю сегодня или завтра, но в первой игре, особенно когда соперник сильнее тебя, многие игроки показывают больше, чем они на самом деле могут. Тула всегда хорошо играла дома, и в этом плане мы не хотим ничего менять, а вот на выезде хотим попытаться выиграть», - заявил Божович на открытой тренировке «Арсенала».

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