При РФС начала работу система мониторинга случаев дискриминации

С сезона-2017/2018 в РФС начала работать новая система мониторинга, направленная на выявление случаев проявления дискриминации и расизма во время матчей.

Подобная система применяется впервые в истории российского футбола и будет функционировать в основном на матчах РФПЛ. Система мониторинга случаев дискриминации была разработана РФС в рамках сотрудничества с FIFA и призвана помочь в борьбе с проявлениями расизма и любых видов дискриминации.

Сегодня состоялось первое в сезоне-2017/2018 заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, в ходе которого был заслушан отчет офицера РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексея Смертина, который сообщил об результатах работы своей мониторинговой группы на стадионах клубов РФПЛ в первом туре, а также на матче за Суперкубок России между клубами «Спартак» и «Локомотив».

Работу мониторинговой группы осуществляют специальные наблюдатели, которых офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией назначает на матчи повышенного риска. В течение 24 часов по окончании матча наблюдатели должны предоставить офицеру независимый отчет о поведении болельщиков, после чего он передает информацию для включения в рапорт делегата матча, а также – в случае выявления нарушений – в Контрольно-дисциплинарный комитет. По результатам заседания КДК к клубам могут применяться санкции согласно регламенту – от штрафов до частичной дисквалификации трибун или проведения матчей без зрителей.

«Основная задача новой антидискриминационной системы мониторинга – способствовать созданию благоприятной и дружелюбной атмосферы на трибунах в матчах российской премьер-лиги, – отмечает офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин. – Данная система отлично себя зарекомендовала на Кубке Конфедераций, и мы уверены, что и в российском первенстве она будет крайне полезна. Впереди нас ждет Чемпионат мира по футболу, и мы хотим культура боления на российских стадионах соответствовала самым высоким международным стандартам не только во время этого грандиозного футбольного праздника, но и после его завершения, став частью наследия турнира для всего отечественного футбола».

«Внедрение мониторинга случаев проявления дискриминации – важный шаг для развития российского футбола, – отметил Генеральный директор РФС Александр Алаев. – Мы будем всячески способствовать развитию данной системы и намерены приложить все усилия для полного искоренения расизма и прочих форм дискриминации с отечественных стадионов!».



