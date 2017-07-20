Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия15 : 6Казахстан
Футбол  Динамо Брест0 : 1Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск1 : 0Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

При РФС начала работу система мониторинга случаев дискриминации

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С сезона-2017/2018 в РФС начала работать новая система мониторинга, направленная на выявление случаев проявления дискриминации и расизма во время матчей. 

Подобная система применяется впервые в истории российского футбола и будет функционировать в основном на матчах РФПЛ. Система мониторинга случаев дискриминации была разработана РФС в рамках сотрудничества с FIFA и призвана помочь в борьбе с проявлениями расизма и любых видов дискриминации.

Сегодня состоялось первое в сезоне-2017/2018 заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, в ходе которого был заслушан отчет офицера РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексея Смертина, который сообщил об результатах работы своей мониторинговой группы на стадионах клубов РФПЛ в первом туре, а также на матче за Суперкубок России между клубами «Спартак» и «Локомотив».

Работу мониторинговой группы осуществляют специальные наблюдатели, которых офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией назначает на матчи повышенного риска. В течение 24 часов по окончании матча наблюдатели должны предоставить офицеру независимый отчет о поведении болельщиков, после чего он передает информацию для включения в рапорт делегата матча, а также – в случае выявления нарушений – в Контрольно-дисциплинарный комитет. По результатам заседания КДК к клубам могут применяться санкции согласно регламенту – от штрафов до частичной дисквалификации трибун или проведения матчей без зрителей.

«Основная задача новой антидискриминационной системы мониторинга – способствовать созданию благоприятной и дружелюбной атмосферы на трибунах в матчах российской премьер-лиги, – отмечает офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин. – Данная система отлично себя зарекомендовала на Кубке Конфедераций, и мы уверены, что и в российском первенстве она будет крайне полезна. Впереди нас ждет Чемпионат мира по футболу, и мы хотим культура боления на российских стадионах соответствовала самым высоким международным стандартам не только во время этого грандиозного футбольного праздника, но и после его завершения, став частью наследия турнира для всего отечественного футбола».

«Внедрение мониторинга случаев проявления дискриминации – важный шаг для развития российского футбола, – отметил Генеральный директор РФС Александр Алаев. – Мы будем всячески способствовать развитию данной системы и намерены приложить все усилия для полного искоренения расизма и прочих форм дискриминации с отечественных стадионов!».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руслан Камболов: В прошлых матчах с нами «Зениту» больше везлоЗащитник «Рубина» Руслан Камболов дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Зенитом».Что есть у ЦСКА, о чем «Спартак» и «Зенит» могут только мечтатьЧто есть у ЦСКА, о чем «Спартак» и «Зенит» могут только мечтатьРезультативнее всех в первом туре чемпионата России выступил ЦСКА, обыгравший «Анжи» со счетом 3:1.Миодраг Божович: В игре с Хабаровском нужно атаковать и побеждатьГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о подготовке клуба к матчу с хабаровским СКА.«Динамо»: Расизму нет места в нашей жизни. Просим болельщиков вести себя достойноМосковское «Динамо» на своем официальном сайте обратилось к болельщикам команды. Это произошло после матча первого тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Стоппила Сунзу: В игре против «Локомотива» мы превосходили соперникаЗащитник тульского «Арсенала» Стоппила Сунзу поделился мнением об игре с «Локомотивом».Курбан Бердыев: Надеюсь, что Сезар Навас вернется в футболГлавный тренер Кубран Бердыев дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Зенитом», о состоянии своих игроков и ситуации с Сезаром Навасом.«Ахмат» оштрафован за использование звуковой аппаратуры, «Зенит» - за поведение болельщиковПо итогам первого тура чемпионата России ряд клубов получили штрафы. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.«Спартак» и «Динамо» заплатят по 250 000 рублей штрафа за расизм со стороны болельщиков«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России – 2:2. Оба клуба были наказаны за поведение болельщиков, при этом «Спартак» получил штраф по итогам матча за Суперкубок России.Евгений Ловчев: Сегодня покушались на Зобнина, а завтра нападут на сборнуюЕвгений Ловчев: Сегодня покушались на Зобнина, а завтра нападут на сборнуюОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о нападении болельщиков на Романа Зобнина во время матча «Динамо» - «Спартак».Валерий Масалитин: «Локомотив» может преподнести сюрприз ЦСКАВалерий Масалитин: «Локомотив» может преподнести сюрприз ЦСКАКорреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.Валерий Масалитин: Не факт, что Рыбус заиграет в «Локомотиве»Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.Валерий Масалитин: ЦСКА – фаворит чемпионата России, но армейцам нужно усиливать составКорреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем РейносоПолузащитник «Тальерса» Эмануэль Рейносо может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Tuttosport.«Зенит» хочет приобрести защитника «Марселя» РоландуЗащитник «Марселя» Роланду попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает сайт Tuttomercatoweb.Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво»Форвард «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в испанскую примеру. Об этом сообщает Futbolistos.es.Что гложет Глушакова?Что гложет Глушакова?Три важные причины неудачной игры капитана «Спартака» в матче с «Динамо».Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА на матче с «Локомотивом»Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетит матч армейцев против «Локомотива», чтобы попрощаться с болельщиками.Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, ударил кулаком по столу, как говорят в ИспанииБывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением об игре казанского клуба и «Зенита».Паскуато стал игроком «Легии»Итальянский нападающий Кристиан Паскуато, в прошедшем сезоне выступавший за самарские «Крылья Советов», перешел в варшавскую «Легию».Канга может стать игроком тульского «Арсенала»Как стало известно «Советскому спорту», одной из главной трансферных целей тульского «Арсенала» является полузащитник «Црвены Звезды» Гуелор Канга.
Футбол
Валерий Масалитин: ЦСКА – фаворит чемпионата России, но армейцам нужно усиливать состав
Футбол
«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем Рейносо
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Марселя» Роланду
Футбол
Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво»
все новости
Алексей Смертин
Алексей Смертинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
РФС
РФС