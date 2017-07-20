Руслан Камболов: В прошлых матчах с нами «Зениту» больше везло
Защитник «Рубина» Руслан Камболов дал
комментарий по поводу предстоящей игры с «Зенитом».
- Какие выводы были сделаны по итогам игры с «Краснодаром»?
- Сделали много тактических ошибок. Но игру разобрали, главный тренер показал, что нужно исправить. Готовимся очень серьезно.
- Как разбирали «Зенит»?
- Не буду говорить. «Зенит» - это всегда сильный соперник. Нужно выходить предельно сконцентрированными и добиваться положительного результата.
- У «Зенита» много новых футболистов и
новый главный тренер. «Рубин» в похожей ситуации, но основной костяк сохранился
с прошлого сезона. Будет ли это преимуществом?
- Мы увидим это после и во время матча. Надеюсь, преимущество будет у нас. Про «Зенит» ничего особого не знаю, не слышал. Тоже новый тренер, хороший и квалифицированный, игроки соответствующие.
-»Рубин» семь последних матчей не может обыграть «Зенит». Можно ли делать
какие-то выводы по этому поводу?
- Нет, все матчи были разные. Можно сказать, «Зениту» больше везло, моменты реализовывали. Сейчас, надеюсь, в восьмом матче мы победим.