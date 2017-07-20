Руслан Камболов: В прошлых матчах с нами «Зениту» больше везло

Защитник «Рубина» Руслан Камболов дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Зенитом».



- Какие выводы были сделаны по итогам игры с «Краснодаром»?

- Сделали много тактических ошибок. Но игру разобрали, главный тренер показал, что нужно исправить. Готовимся очень серьезно.



- Как разбирали «Зенит»?

- Не буду говорить. «Зенит» - это всегда сильный соперник. Нужно выходить предельно сконцентрированными и добиваться положительного результата.



- У «Зенита» много новых футболистов и новый главный тренер. «Рубин» в похожей ситуации, но основной костяк сохранился с прошлого сезона. Будет ли это преимуществом?

- Мы увидим это после и во время матча. Надеюсь, преимущество будет у нас. Про «Зенит» ничего особого не знаю, не слышал. Тоже новый тренер, хороший и квалифицированный, игроки соответствующие.



-»Рубин» семь последних матчей не может обыграть «Зенит». Можно ли делать какие-то выводы по этому поводу?

- Нет, все матчи были разные. Можно сказать, «Зениту» больше везло, моменты реализовывали. Сейчас, надеюсь, в восьмом матче мы победим.