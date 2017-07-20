«Монако»: Мы можем обратиться в ФИФА с жалобой на клубы, которые ведут переговоры с Мбаппе без нашего разрешения
Источник: ФК «Монако»Комментарии
«Монако»
заявил, что будет противостоять попыткам других клубов вести переговоры с
нападающим Килианом Мбаппе без их разрешения.
«ФК «Монако»,
к сожалению, вынужден заявить, что «важные» европейские клубы контактировали с
Килианом Мбаппе (и его представителями) без получения необходимого разрешения.
Мы хотели бы напомнить этим клубам, что эти действия нарушают статью 211 регламента профессиональной футбольной лиги
Франции и 18.3 регламента ФИФА по статусу и
трансферам игроков.
Чтобы положить конец этой недопустимой ситуации, мы
рассматриваем возможность обращения профессиональную
футбольную лигу Франции и ФИФА для того, чтобы к клубам-нарушителям
были применены санкции», - говорится в заявлении.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически