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«Монако»: Мы можем обратиться в ФИФА с жалобой на клубы, которые ведут переговоры с Мбаппе без нашего разрешения

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

«Монако» заявил, что будет противостоять попыткам других клубов вести переговоры с нападающим Килианом Мбаппе без их разрешения.

«ФК «Монако», к сожалению, вынужден заявить, что «важные» европейские клубы контактировали с Килианом Мбаппе (и его представителями) без получения необходимого разрешения. Мы хотели бы напомнить этим клубам, что эти действия нарушают статью 211 регламента профессиональной футбольной лиги Франции и 18.3 регламента ФИФА по статусу и трансферам игроков.

Чтобы положить конец этой недопустимой ситуации, мы рассматриваем возможность обращения профессиональную футбольную лигу Франции и ФИФА для того, чтобы к клубам-нарушителям были применены санкции», - говорится в заявлении.

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