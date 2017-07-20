Уткин намекнул, что Орлов больше не будет комментировать матчи (фото)
Источник: InstagramКомментарии
Спортивный комментатор Василий Уткин в своем Instagram разместил
фото со своим коллегой Геннадием Орловым.
«Ну вот, теперь не комментируем. Рады?», - написал Уткин.
Отметим, что Геннадий Орлов в последнее время не комментирует матчи «Зенита» на «Матч ТВ». Следующий матч команды против «Зенита» будут комментировать Константин Генич и Михаил Поленов.
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