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Уткин намекнул, что Орлов больше не будет комментировать матчи (фото)

Источник:  InstagramКомментарии

Спортивный комментатор Василий Уткин в своем Instagram разместил фото со своим коллегой Геннадием Орловым.

«Ну вот, теперь не комментируем. Рады?», - написал Уткин.

Отметим, что Геннадий Орлов в последнее время не комментирует матчи «Зенита» на «Матч ТВ». Следующий матч команды против «Зенита» будут комментировать Константин Генич и Михаил Поленов.

Ну вот, не комментируем теперь.)) Рады?))))

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

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