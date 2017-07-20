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Гарай может заменить Бонуччи в «Ювентусе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ювентус» приступил к поискам замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в «Милан». Об этом сообщает Deporte Valenciano. 

Согласно источнику, действующий чемпион серии А рассчитывает заменить итальянца игроком «Валенсии». Отмечается, что это экс-футболист «Зенита» Эсекьель Гарай, который летом 2016 года перебрался в Испанию.

Источник уверяет, что туринский клуб готов предложить «летучим мышам» за аргентинца и его одноклубника Жоау Канселу 45 млн евро.

Ранее бывший форвард питерского клуба Александр Кержаков сообщил, что Гарай получил предложение от «Челси», но решил перебраться в примеру.

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