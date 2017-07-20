«Анжи» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура молодежного первенства России между «Анжи» и «Амкаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Анжи».
В составе победителей отличились Камиль Закиров и Гамид Агаларов. У «Амкара» гол в активе Максима Жуковского.
Молодежное первенство
2-й тур
Матч
Анжи (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)
Место и дата
20 июля 17:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически