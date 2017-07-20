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«Анжи» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура молодежного первенства России между «Анжи» и «Амкаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Анжи».

В составе победителей отличились  Камиль Закиров и Гамид Агаларов. У «Амкара» гол в активе Максима Жуковского.

Молодежное первенство

2-й тур

Матч

Анжи (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)

Место и дата

20 июля 17:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

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