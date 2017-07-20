Минское «Динамо» обыграло «Работнички» и вышло в третий раунд квалификации Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между
минским «Динамо» и македонским клубом «Работнички» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Динамо».
В составе победителей отличились Александр Нойок, Нино Галович и Антон Сарока. Первый матч завершился вничью – 1:1. Таким образом, в следующий раунд вышли минчане.
В следующем раунде «Динамо» сыграет с победителем пары АЕК (Кипр) – «Корк Сити» (Ирландия).
Лига Европы
Второй квалификационный раунд
Матч
Динамо Мн - Работнички - 3:0 (0:0)
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
20 июля 18:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Первый матч – 1:1.
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