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Минское «Динамо» обыграло «Работнички» и вышло в третий раунд квалификации Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между минским «Динамо» и македонским клубом «Работнички» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Александр Нойок, Нино Галович и Антон Сарока. Первый матч завершился вничью – 1:1. Таким образом, в следующий раунд вышли минчане.

В следующем раунде «Динамо» сыграет с победителем пары АЕК (Кипр) – «Корк Сити» (Ирландия).

Лига Европы

Второй квалификационный раунд

Матч

Динамо Мн - Работнички - 3:0 (0:0)

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

20 июля 18:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Первый матч – 1:1. 

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