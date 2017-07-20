«Тур де Франс». Баргиль выиграл 18-й этап, Фрум продолжает лидировать в общем зачете

Как сообщает RT, словенский гонщик Примож Роглич из Team LottoNl-Jumbo в сольном отрыве выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» с финишем в Сер-Шевалье.

Словенский гонщик Роглич выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс» Как сообщает RT, словенский гонщик Примож Роглич из Team LottoNl-Jumbo в сольном отрыве выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» с финишем в Сер-Шевалье.

Один удар – и нет двух фаворитов, или как «Тур де Франс» лишился звезд

«Его кожаный комбинезон был разорван от плеча до талии» Один удар – и нет двух фаворитов, или как «Тур де Франс» лишился звезд

Британец Джерайнт Томас выиграл первый этап «Тур де Франс» Британский велогонщик Джерайнт Томас из команды Sky стал победителем первого этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».