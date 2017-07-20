«Тур де Франс». Баргиль выиграл 18-й этап, Фрум продолжает лидировать в общем зачете
Завершился 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Победу
одержал француз Уоррен Баргиль.
18-й этап
Бриансон – Коль д’Изоар (Франция)
179,5 км
1. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) 4.40,33
2. Йон Дарвин Атапума (Колумбия, UAE Team Emirates) + 0,20
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) + 0,20
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 0,20
5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) + 0,20
6. Микель Ланда (Испания, Sky) + 0,32
7. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates)+ 0,37
8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) + 0,39
9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) + 0,59
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) + 1,09
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)+
78.08,19
2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)+ 0,23
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)+ 0,29
4. Микель Ланда (Испания, Sky) + 1,36
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,55
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)+ 2,56
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) + 4,46
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) + 6,52
9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) + 8,22
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) + 8,34