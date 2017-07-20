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Определился соперник «Краснодара» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня футболисты датского «Люнгбю» обыграли словацкий «Слован» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы (1:0).

Таким образом, команда выходит в следующую стадию турнира, где встретится с российским «Краснодаром». Матч состоится 3 августа.

Отметим, что «Люнгбю» по итогам минувшего сезона стал бронзовым чемпионом страны.

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