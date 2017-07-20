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Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма»

Источник:  ФК «Вест Хэм»Комментарии

Форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», ранее выступавший за «Байер», стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Сообщается, что клубы договорились о трансфере. Мексиканец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с «молотобойцами». В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел 36 матчей за «Байер» и забил 13 мячей при четырех голевых передачах.

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