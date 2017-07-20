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Президент «Барселоны» прокомментировал возможный трансфер Неймара в «ПСЖ»

Источник:  APКомментарии

Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу объяснил, почему переход нападающего сборной Бразилии Неймара вряд ли состоится этим летом.

Ранее сообщалось, что игрок каталонского клуба дал согласие на трансфер в «ПСЖ».

«У него контракт на 4 года. Мы на него рассчитываем. Неймар является частью нашего атакующего трио. Что будет, если кто-то согласится выплатить отступные? Речь идет о сумме, которую просто невозможно перечислить, не нарушив финансовый фэйр-плей. Если кому-то нужны проблемы, то, конечно, этот пункт в контракте может быть активирован», – цитирует функционера AP.

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