Поражение от ВПС не помешало «Брондбю» выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между
финским ВПС и датским «Брондбю»
завершился победой хозяев со счетом 2:1. По сумме двух матчей победил «Брондбю».
У ВПС отличились Джерри Воутилайнен и Эбрима Сона. Единственный мяч «Брондбю» забит благодаря автоголу вратаря хозяев Марко Меэритса. В первом матче «Брондбю» победил 2:0. Датский клуб вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Хайдук» (Хорватия) – «Левски» (Болгария).
Матч
Голы
Воутилайнен 11 (1:0). Меритс 16 (1:1 - автогол). Сона 40 (2:1).
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
20 июля 19:00, Хиеталахти, Онлайн-трансляция
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