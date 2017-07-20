«Альтах» разгромил брестское «Динамо» и вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго раунда квалификации Лиги Европы между брестским
«Динамо» и австрийским «Альтахом» завершился крупной победой гостей. Итоговый
счет матча – 3:0 в пользу «Альтаха».
В составе победителей отличились Муми Нгамале, Штефан Нутц и Филипп Нетцер. Бывший форвард «Тосно» Артем Милевский отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.
Лига Европы
Второй квалификационный раунд
Матч
Динамо Брест - Альтах - 0:3 (0:2)
Голы
Нгамалеу 8 (0:1). Нуц 44 (0:2). Нетцер 51 (0:3).
Судья:
Кейт Кеннеди (Северная Ирландия)
Место и дата
20 июля 19:30, СК Брестский, Онлайн-трансляция
Первый матч – 1:1
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически