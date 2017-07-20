«Альтах» разгромил брестское «Динамо» и вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Матч второго раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом» завершился крупной победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Альтаха».

В составе победителей отличились Муми Нгамале, Штефан Нутц и Филипп Нетцер. Бывший форвард «Тосно» Артем Милевский отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

Первый матч завершился вничью – 1:1. «Альтах» вышел в следующий раунд, где сыграет с бельгийским «Гентом».

Лига Европы

Второй квалификационный раунд

Первый матч – 1:1