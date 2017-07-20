Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия15 : 6Казахстан
Футбол  Динамо Брест0 : 3Альтах
Футбол  Црвена Звезда1 : 0Иртыш
Футбол  Динамо Минск3 : 0Работнички
Футбол  Скендербеу2 : 0Кайрат
Футбол  Голландия1 : 0Дания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с «Бней Иегудой»

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Израильская «Бней Иегуда» обыграла по сумме двух матчей словацкий «Тренчин» и стала соперником «Зенита» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.

В первом матче в Словакии команды сыграли вничью со счетом 1:1. В Израиле хозяева победили (2:0).

Встречи третьего квалификационного раунда пройдут 27 июля в Петербурге и 3 августа в Израиле. «Бней Иегуда» - обладатель Кубка Израиля-2017.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей проиграл «Андерлехту». В 2008 году петербургский клуб стал обладателем трофея, который тогда назывался Кубок УЕФА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Галатасарай» вылетел из Лиги Европы, уступив шведскому «Эстерсунду»Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и шведским «Эстерсундом» завершился со счетом 1:1. По сумме двух матчей победили шведы.«Альтах» разгромил брестское «Динамо» и вышел в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыМатч второго раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом» завершился крупной победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Альтаха».«Зенит» хочет приобрести защитника «Лиона» Янга-МбиваЗащитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщают французские СМИ.Поражение от ВПС не помешало «Брондбю» выйти в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыОтветный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между финским ВПС и датским «Брондбю» завершился победой хозяев со счетом 2:1. По сумме двух матчей победил «Брондбю».Определился соперник «Краснодара» в 3-м квалификационном раунде Лиги ЕвропыСегодня футболисты датского «Люнгбю» обыграли словацкий «Слован» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы (1:0).Минское «Динамо» обыграло «Работнички» и вышло в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыОтветный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между минским «Динамо» и македонским клубом «Работнички» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Динамо».Руслан Камболов: В прошлых матчах с нами «Зениту» больше везлоЗащитник «Рубина» Руслан Камболов дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Зенитом».Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-е матчи. «Скендербеу» – «Кайрат», «Галатасарай» - «Эстерсунд» и другие матчи. ОнлайнРезультаты ответных матчей второго раунда квалификации Лиги Европы.«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем РейносоПолузащитник «Тальерса» Эмануэль Рейносо может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Tuttosport.«Зенит» хочет приобрести защитника «Марселя» РоландуЗащитник «Марселя» Роланду попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает сайт Tuttomercatoweb.Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, ударил кулаком по столу, как говорят в ИспанииБывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением об игре казанского клуба и «Зенита».Джорджевич и Цаллагов могут перейти в «Арсенал»Полузащитники санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич могут стать игроками тульского «Арсенала».Александр Кержаков: Решил закончить карьеру, когда понял, что играть на высоком уровне уже не могуБывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о причинах, почему он решил завершить карьеру.«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса»Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Форвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Тосно» – «Зенит». Билеты на матч стоят от 600 рублей«Тосно» объявил о начале онлайн-продаж билетов на матч третьего тура чемпионата России против «Зенита».Защитник «Лейрии», который ранее выступал за «Локомотив», станет игроком «Зенита»Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика, сообщает официальный сайт канала.Манчини совсем не похож на Луческу. Значит, скоро изменится и игра? (видео)Манчини совсем не похож на Луческу. Значит, скоро изменится и игра? (видео)На первой открытой тренировке «Зенита» при Роберто Манчини Жулиано опоздал, Дзюба был серьезным, а охранник базы крутил спиннер.
Футбол
Определился соперник «Краснодара» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы
Велошоссе
«Тур де Франс». Баргиль выиграл 18-й этап, Фрум продолжает лидировать в общем зачете
Футбол
Гарай может заменить Бонуччи в «Ювентусе»
Футбол
Уткин намекнул, что Орлов больше не будет комментировать матчи (фото)
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бней Иегуда
Бней Иегудакалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости