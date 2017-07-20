«Зенит» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с «Бней Иегудой»
Израильская «Бней Иегуда»
обыграла по сумме двух матчей словацкий «Тренчин» и стала соперником «Зенита»
по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.
В первом матче в Словакии команды сыграли вничью со счетом
1:1. В Израиле хозяева победили (2:0).
Встречи третьего квалификационного раунда пройдут 27 июля в
Петербурге и 3 августа в Израиле. «Бней Иегуда» - обладатель Кубка Израиля-2017.
Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» дошел до 1/16 финала Лиги
Европы, где по сумме двух матчей проиграл «Андерлехту». В 2008 году
петербургский клуб стал обладателем трофея, который тогда назывался Кубок УЕФА.
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