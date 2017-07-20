Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей
сегодняшнего дня.
3. Хавьер Энрнандес по прозвищу «Чичарито» стал игроком «Вест
Хэма».
4. «Реал» представил своего новичка Дани Себальоса.
5. Француз Уоррен Баргиль выиграл 18-й
этап Тур де Франс. В общем зачете лидирует британец Кристофер Фрум.
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