Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня

читайте также

Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма» Форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», ранее выступавший за «Байер», стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Он будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛ Накануне стало известно, что лондонский «Челси» договорился с мадридским «Реалом» о покупке форварда Альваро Мораты. «Советский спорт» рассу

Гарай может заменить Бонуччи в «Ювентусе» «Ювентус» приступил к поискам замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в «Милан». Об этом сообщает Deporte Valenciano.

Томас Рукас стал игроком «Зенита-2» 20-летний российский защитник Томас Рукас продолжит карьеру в «Зените-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Фэйр сменил «Депортиво» на «Хетафе» Новичок испанской примеры «Хетафе» подписал бывшего полузащитника «Депортиво» Файсала Фэйра. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Рома» арендовала Дефреля у «Сассуоло» Нападающий Грегуар Дефрель перешел из «Сассуоло» в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Уилан сменил «Сток Сити» на «Астон Виллу» Полузащитник Гленн Уилан покинул «Сток Сити» и перешел в «Астон Виллу». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Бонуччи подписал пятилетний контракт с «Миланом» Сегодня защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи представлен в качестве игрока «Милана».

«Реал» представил новичка Себальоса (видео) Сегодня мадридский «Реал» презентовал на «Сантьяго Бернабеу» своего новичка – полузащитника сборной Испании Дани Себальоса.

Паскуато стал игроком «Легии» Итальянский нападающий Кристиан Паскуато, в прошедшем сезоне выступавший за самарские «Крылья Советов», перешел в варшавскую «Легию».

Де Шильо стал игроком «Ювентуса» (фото) Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перешел в туринский «Ювентус».

Рыбус по акции. «Локомотив» оформил лучший трансфер за несколько лет Московский «Локомотив» объявил о трансфере польского флангового футболиста Мацея Рыбуса. Контракт с поляком заключен на три года.

«Локомотив» заплатил за Рыбуся 1,75 миллиона евро «Лион» заработал на переходе в московский «Локомотив» полузащитника Мацея Рыбуся 1,75 миллиона евро, сообщает официальный французского клуба.

«Локомотив» выручил на продаже Хенти 500 тысяч евро «Локомотив» получил 500 тысяч евро от продажи форварда Эзекиля Хенти в «Видеотон», сообщает ТАСС.

«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Рыбус перешел в «Локо», Мората – в «Челси», «Спартак» следит за игроком «Вердера» и дубль Павлюченко в ПФЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Экс-форвард «Анжи» Сердеров подписал контракт с «Енисеем» Бывший нападающий «Анжи» Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем», сообщает пресс-служба красноярской команды.

«Локомотив» подтвердил переход Хенти в «Видеотон» Футбольный клуб «Локомотив» подтвердил переход нападающего Эзекиеля Хенти в венгерскую команду «Видеотон».

Голкипер «Сандерленда» Манноне перешел в «Рединг» Голкипер «Сандерленда» Вито Манноне продолжит карьеру в «Рединге», сообщает официальный сайт команды из графства Беркшир.