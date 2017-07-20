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Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Начнем с новостей с чемпионата мира по водным видам спорта. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич стали чемпионками мира в произвольной программе среди дуэтов.

2. «Милан» официально оформил контракт с Леонардо Бонуччи.

3. Хавьер Энрнандес по прозвищу «Чичарито» стал игроком «Вест Хэма».

4. «Реал» представил своего новичка Дани Себальоса.

5. Француз Уоррен Баргиль выиграл 18-й этап Тур де Франс. В общем зачете лидирует британец Кристофер Фрум.

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