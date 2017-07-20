Team Spirit отправила в запас Bzz и Vanskor

Team Spirit временно отправила в запас Станислава «Bzz» Глушана и Ивана «Vanskor» Скорохода.



В рамках трансферного окна будут проведены пробы новых игроков на освободившиеся роли, а если перемены негативно отразятся на команде, то игроки вернутся в основу.



«Прошедший сезон в Dota 2 был для нас весьма неоднозначным: большая часть задач, которую организация поставила перед игроками, выполнена, а это значит, что команда показала более чем удовлетворительные результаты. Однако, за эти месяцы мы так и не смогли добиться стабильности и качественного роста всего состава. Это вынуждает нас пойти на важный шаг, и изменить привычный ход вещей. Станислав «Bzz» Глушан и Иван «Vanskor» Скороход отправляются на скамейку запасных. Это значит, что ребята остаются в организации, но участвуют в трайаутах наравне с другими потенциальными игроками», – прокомментировал COO Team Spirit Никита Чукалин.



Текущий состав Team Spirit по Dota 2:



Богдан «Iceberg» Василенко

Александр «DkPhobos» Кучеря

Артем «fng» Баршак

Станислав «Bzz» Глушан (запасной игрок)

Иван «Vanskor» Скороход (запасной игрок)



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