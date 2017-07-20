Бернард Хопкинс: Гарсия - зверюга, но верю в Бронера

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс надеется, что Эдриен Бронер одолеет непобежденного чемпиона мира в лёгкой весовой категории по версии WBC Майки Гарсию в их поединке, который состоится 29 июля.



Напомним, что в прошлом Бронера считали одним из лучших боксёров мира, но он проиграл Маркусу Майдане и Шону Портеру. Кроме того, у Бронера были проблемы с законом, которые тоже не пошли на пользу его положению.

«Гарсия – это просто зверь, – говорит Хопкинс. – Он безумно талантлив, но я очень болею за Бронера, потому что он здесь стоит андердогом. Я хочу, чтобы этот парень вернулся с ринга чемпионом и стяжал свою былую славу. Быть может, я пристрастен, но я не буду удивлён, если Бронер победит. Я думаю, что в этом парне скрыто многое, чего не замечают люди.



Думаю, Бронер понимает, какова цена поражения, и по этой причине я считаю, что сейчас мы увидим того Бронера, которого знали раньше. Для него тут два варианта: вернуть всё или покончить с карьерой. У Бронера есть нужные навыки, чтобы одолеть Гарсию. Я болею за него не из-за симпатии, я просто знаю, что у него получится», – сказал Хопкинс.



