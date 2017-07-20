Мозес подписал контракт с клубом АХЛ

Стив Мозес: Мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идет

Нападающий СКА Стив Мозес в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).