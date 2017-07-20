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Мозес подписал контракт с клубом АХЛ

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бывший нападающий СКА Стив Мозес стал игроком клуба АХЛ «Рочестер Американс», сообщает официальный сайт американской команды.

Контракт с нападающим заключен на один сезон.

Напомним, Мозес выступал за СКА с 2015 года. За это время он провел 58 матчей за армейцев и набрал в них 32 (15+17) очка. Кроме петербургского клуба нападающий играл в КХЛ за «Йокерит».

«Рочестер Американс» - фарм-клуб команды НХЛ «Баффало».

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