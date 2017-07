Мозес подписал контракт с клубом АХЛ

Бывший нападающий СКА Стив Мозес стал игроком клуба АХЛ «Рочестер Американс», сообщает официальный сайт американской команды.



Контракт с нападающим заключен на один сезон.

NEWS: #Amerks agree to terms with forward Stevie Moses on a one-year @TheAHL contract for the 2017-18 season. --> https://t.co/8wfERjbyYI pic.twitter.com/wHmjRnAkEE