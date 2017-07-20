Мозес подписал контракт с клубом АХЛ
Источник: Twitter.comКомментарии
Бывший нападающий СКА Стив Мозес стал игроком клуба АХЛ «Рочестер Американс», сообщает официальный сайт американской команды.
Контракт с нападающим заключен на один сезон.
NEWS: #Amerks agree to terms with forward Stevie Moses on a one-year @TheAHL contract for the 2017-18 season. --> https://t.co/8wfERjbyYI pic.twitter.com/wHmjRnAkEE— Rochester Americans (@AmerksHockey) 20 июля 2017 г.
Напомним, Мозес выступал за СКА с 2015 года. За это время он
провел 58 матчей за армейцев и набрал в них 32 (15+17) очка. Кроме петербургского
клуба нападающий играл в КХЛ за «Йокерит».
«Рочестер Американс» - фарм-клуб команды НХЛ «Баффало».
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