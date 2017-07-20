«Галатасарай» вылетел из Лиги Европы, уступив шведскому «Эстерсунду»

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и шведским «Эстерсундом» завершился со счетом 1:1. По сумме двух матчей победили шведы.

На 60-й минуте гостей с пенальти вывел вперед Брва Нури. Через девять минут сравнял результат Ахмет Чалык. В первом матче шведы победили со счетом 2:0.

В следующем раунде «Эстерсунд» сыграет с клубом «Фола» из Люксембурга, который в параллельном матче обыграл бакинский «Интер» (4:1).

Лига Европы

Второй квалификационный раунд

«Галатасарай» (Турция) – «Эстерсунд» (Швеция) -1:1

Голы: Чалык, 69, - Нури, 60, с пенальти.

Первый матч – 0:2