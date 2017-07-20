«Ипсвич» выразил соболезнования в связи со смертью солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона
Английский клуб «Ипсвич» выразил соболезнования в связи со смертью
солиста Linkin Park Честера Беннингтона. Певец был болельщиком
«Ипсвича».
Честеру Беннингтону был 41 год. На данный момент сообщается, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Его смерть уже была подтверждена следователями округа Лос-Анджелес в США. Согласно сообщениям в СМИ, Беннингтон повесился.
Как сообщает ВВС, музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а также говорил, что может покончить с собой и связывал это с воспоминаниями о тяжелом детстве. Он испытывал сексуальные домогательства со стороны друга семьи, а несколько его друзей детства совершили самоубийство.