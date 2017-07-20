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«Ипсвич» выразил соболезнования в связи со смертью солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона

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Английский клуб «Ипсвич» выразил соболезнования в связи со смертью солиста Linkin Park Честера Беннингтона. Певец был болельщиком «Ипсвича».

«Пожалуй, самый известный болельщик «Ипсвича». Очень грустно было узнать эти новости.  «Ипсвич» приносят самые искренние соболезнования родным и близким Честера, его друзьям», - говорится в сообщении на официальном твиттере «Ипсвича».

Честеру Беннингтону был 41 год. На данный момент сообщается, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Его смерть уже была подтверждена следователями округа Лос-Анджелес в США. Согласно сообщениям в СМИ, Беннингтон повесился.

Как сообщает ВВС, музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а также говорил, что может покончить с собой и связывал это с воспоминаниями о тяжелом детстве. Он испытывал сексуальные домогательства со стороны друга семьи, а несколько его друзей детства совершили самоубийство.

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