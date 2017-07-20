«Кайрат» Аршавина вылетел из Лиги Европы, уступив «Скендербеу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч второго квалификационного раунда между албанским «Скендербеу»
и казахстанским «Кайратом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0
в пользу «Скендербеу».
В составе победителей отличились Сабиен Лиляй и Себино Пляку. Россиянин Андрей Аршавин сыграл за «Кайрат» полный матч. Первый матч завершился вничью – 1:1.
В следующем раунде «Скендербеу» сыграет с чешским клубом «Млада Болеслав».
Лига Европы
Второй квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Скендербеу - Кайрат - 2:0 (0:0)
Голы
Лилай 50 (1:0). Плаку 83 (2:0).
Судья:
Йенс Маае (Дания)
Место и дата
20 июля 21:00, Скендербеу, Онлайн-трансляция
Первый матч – 1:1
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