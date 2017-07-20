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«Кайрат» Аршавина вылетел из Лиги Европы, уступив «Скендербеу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч второго квалификационного раунда между албанским «Скендербеу» и казахстанским «Кайратом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Скендербеу».

В составе победителей отличились Сабиен Лиляй и Себино Пляку. Россиянин Андрей Аршавин сыграл за «Кайрат» полный матч. Первый матч завершился вничью – 1:1.

В следующем раунде «Скендербеу» сыграет с чешским клубом «Млада Болеслав».

Лига Европы

Второй квалификационный раунд

Ответный матч

Матч

Скендербеу - Кайрат - 2:0 (0:0)

Голы

Лилай 50 (1:0). Плаку 83 (2:0).

Судья:

Йенс Маае (Дания)

Место и дата

20 июля 21:00, Скендербеу, Онлайн-трансляция

Первый матч – 1:1

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