Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Победу одержал китаец Си Сии. Вторым
стал немец Патрик Хаусдинг. Еще один россиянин Евгений Кузнецов занял
восьмое место.
Прыжки в воду
3-метровый трамплин. Мужчины
Индивидуальные прыжки
1. Си Сии (Китай) 547,10
2. Патрик Хаусдинг (Германия) 526,15
3. Илья Захаров (Россия) 505,90...
8. Евгений Кузнецов (Россия) 458,70
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