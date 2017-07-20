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Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Победу одержал китаец Си Сии. Вторым стал немец Патрик Хаусдинг. Еще один россиянин Евгений Кузнецов занял восьмое место.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

Прыжки в воду

3-метровый трамплин. Мужчины

Индивидуальные прыжки

1. Си Сии (Китай) 547,10
2. Патрик Хаусдинг (Германия) 526,15
3. Илья Захаров (Россия) 505,90...

8. Евгений Кузнецов (Россия) 458,70

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