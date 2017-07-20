Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира

читайте также

«Я смотрел страху в лицо!» Фантастический прыжок Захарова, и это медаль Илья Захаров завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках в воду, добавив эту медаль к своему золоту Будапешта.

Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов вышли в финал чемпионата мира в Будапеште в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

«Пойдем, глина! – Сам ты глина!» Великая победа русских прыгунов над Китаем Это сенсация! Илья Захаров и Евгений Кузнецов наконец-то победили китайцев в синхронных прыжках в воду на чемпионате мира.

Дуэт Захаров – Кузнецов завоевал золото ЧМ по прыжкам в воду с трамплина Российские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали чемпионат мира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Роналду хочет покинуть Испанию, «Реал» торгуется по Доннарумме, золото Захарова на ЧЕ по прыжкам в воду. Главные новости дня «Советский спорт» предлагает вашему вниманию краткий обзор главных новостей дня.

Захаров завоевал золото чемпионата Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина Сегодня, 16 июня, россиянин Илья Захаров выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина, который проходит в Киеве.

Захаров/Кузнецов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в Канаде Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Канада.

Илья Захаров: Повредил колено, пытался хоть какую-то оценку получить, но высоты не хватило Российский прыгун в воду Илья Захаров прокомментировал свою неудачу в прыжках с трехметрового трамплина. Действующий олимпийский чемпион не сумел квалифицироваться в финальные соревнования, показав лишь 18-й результат (345,60) и не набрав ни одного балла в четвертой попытке.

Кузнецов вышел в финал ОИ-2016 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Захаров – нет Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов вышел в финал ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро в прыжках с трехметрового трамплина.

Пока вы спали: Тищенко и Чакветадзе принесли России по золоту Триумф боксера Евгения Тищенко и представителя греко-римского стиля Давита Чакветадзе – в обзоре событий минувшей ночи.

Кузнецов и Захаров вышли в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 3-метрового трамплина Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Илья Захаров смогли квалифицироваться в полуфинал Олимпийских игр в прыжках с трехметрового трамплина.

«Мы сами в шоке. Не понимаем, что с нами произошло!» Илья Захаров и Евгений Кузнецов в беседе с обозревателем «Советского спорта» прокомментировали свое выступление на синхронном трамплине.

Британцы Ло и Мирс стали чемпионами ОИ в прыжках в воду с трамплина, россияне Захаров и Кузнецов заняли седьмое место Джек Ло и Крис Мирс из Великобритании завоевали золотые медали ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Муть зеленая. Как Захаров с Кузнецовым остались без медалей Олимпиады В синхронных прыжках с трехметрового трамплина Илья Захаров и Евгений Кузнецов не повторили успех Лондона.

Захаров и Кузнецов вошли в состав сборной России по прыжкам в воду на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро Илья Захаров и Евгений Кузнецов вошли в состав сборной России по прыжкам в воду на Олимпийские игры 2016 года, которые состоятся в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщил наставник национальной команды Олег Зайцев.

Евгений Кузнецов стал чемпионом Европы в прыжках с трехметрового трамплина Призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов стал чемпионом Европы в прыжках с трехметрового трамплина.

Захаров и Кузнецов преодолели квалификацию на чемпионате Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина Олимпийский чемпион в прыжках в воду с трехметрового трамплина Илья Захаров квалифицировался в финал чемпионата Европы в Лондоне.

Дмитрий Саутин: Пролетаешь 10 метров – и сердце из груди стремится к звездам Единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду за 125 дней до начала Игр в Рио дал интервью Sovsport.ru.

Илья Захаров: Готовиться к Олимпиаде будем на озере Круглом Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров дал интервью обозревателю Sovsport.ru.