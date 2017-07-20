«Црвена Звезда» обыграла «Иртыш» в квалификации Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч второго квалификационного раунда между сербской «Црвеной
Звездой» и казахстанским «Иртышем» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:0 в пользу «Црвены Звезды».
В составе победителей отличились Митчелл Доналд и Славолюб Срнич. Первый матч завершился вничью – 1:1.
В следующем раунде «Црвена Звезда» сыграет с пражской «Спартой».
Лига Европы
Второй квалификационный раунд
Ответный матч
Матч
Црвена Звезда - Иртыш - 2:0 (1:0)
Голы
Доналд 10 (1:0). Срнич 76 (2:0).
Судья:
Федайи Сан (Швейцария)
Место и дата
20 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция
Первый матч – 1:1
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