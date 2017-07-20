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«Црвена Звезда» обыграла «Иртыш» в квалификации Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч второго квалификационного раунда между сербской «Црвеной Звездой» и казахстанским «Иртышем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Црвены Звезды».

В составе победителей отличились Митчелл Доналд и Славолюб Срнич. Первый матч завершился вничью – 1:1.

В следующем раунде «Црвена Звезда» сыграет с пражской «Спартой».

Лига Европы

Второй квалификационный раунд

Ответный матч

Матч

Црвена Звезда - Иртыш - 2:0 (1:0)

Голы

Доналд 10 (1:0). Срнич 76 (2:0).

Судья:

Федайи Сан (Швейцария)

Место и дата

20 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция

Первый матч – 1:1

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