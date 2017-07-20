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Экс-защитник «Динамо» и «Анжи» Самба перешел в «Астон Виллу»

Источник:  ФК «Астон Вилла»Комментарии

«Астон Вилла» подписала контракт с защитником Кристофером Самба. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Сообщается, что Самба перешел в «Астон Виллу» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он играл за греческий «Панатинаикос». Контракт подписан на один год.

В прошедшем сезоне 33-летний Кристофер Самба провел шесть матчей за «Панатинаикос». Отметим, что большую часть сезона он пропустил из-за травмы. Ранее он выступал в России за «Анжи» и «Динамо».

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