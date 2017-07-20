Кубок Африки расширен до 24 команд, турнир будет проходить летом

В формат Кубка африканских наций внесены изменения. Об этом сообщает официальный сайт африканской конфедерации футбола.

Сообщается, что теперь на турнире будут выступать 24 команды (ранее их было 16). Кроме того, турнир будет проводиться летом, а не зимой, как было раньше.

Изменения вступят в силу с 2019 года, когда турнир пройдет в Камеруне. Ранее проведение Кубка африканских наций зимой вызывало недовольство европейских клубов, которым приходилось отпускать игроков посреди сезона.