Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»

24-летний испанский защитник Виктор Альварес подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Контракт Альвареса с «Арсеналом» рассчитан на 2 года. Испанец начинал карьеру в «Барселоне», где он выступал в молодежной команде, а в 2007 году защитник перешел в «Эспаньол».

Всего в чемпионате Испании Виктор провел 76 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач, в Кубке Испании - 15 матчей (1 гол и 1 передача).