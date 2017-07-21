Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

24-летний испанский защитник Виктор Альварес подписал контракт с тульским «Арсеналом». 

Контракт Альвареса с «Арсеналом» рассчитан на 2 года. Испанец начинал карьеру в «Барселоне», где он выступал в молодежной команде, а в 2007 году защитник перешел в «Эспаньол».

Всего в чемпионате Испании Виктор провел 76 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач, в Кубке Испании - 15 матчей (1 гол и 1 передача).

Форвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Экс-защитник «Динамо» и «Анжи» Самба перешел в «Астон Виллу»«Астон Вилла» подписала контракт с защитником Кристофером Самба. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма»Форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», ранее выступавший за «Байер», стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.Он будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛОн будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛНакануне стало известно, что лондонский «Челси» договорился с мадридским «Реалом» о покупке форварда Альваро Мораты. «Советский спорт» рассуМиодраг Божович: В игре с Хабаровском нужно атаковать и побеждатьГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о подготовке клуба к матчу с хабаровским СКА.Стоппила Сунзу: В игре против «Локомотива» мы превосходили соперникаЗащитник тульского «Арсенала» Стоппила Сунзу поделился мнением об игре с «Локомотивом».Томас Рукас стал игроком «Зенита-2»20-летний российский защитник Томас Рукас продолжит карьеру в «Зените-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Фэйр сменил «Депортиво» на «Хетафе»Новичок испанской примеры «Хетафе» подписал бывшего полузащитника «Депортиво» Файсала Фэйра. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Рома» арендовала Дефреля у «Сассуоло»Нападающий Грегуар Дефрель перешел из «Сассуоло» в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.Уилан сменил «Сток Сити» на «Астон Виллу»Полузащитник Гленн Уилан покинул «Сток Сити» и перешел в «Астон Виллу». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.«Реал» представил новичка Себальоса (видео)Сегодня мадридский «Реал» презентовал на «Сантьяго Бернабеу» своего новичка – полузащитника сборной Испании Дани Себальоса.Паскуато стал игроком «Легии»Итальянский нападающий Кристиан Паскуато, в прошедшем сезоне выступавший за самарские «Крылья Советов», перешел в варшавскую «Легию».Канга может стать игроком тульского «Арсенала»Как стало известно «Советскому спорту», одной из главной трансферных целей тульского «Арсенала» является полузащитник «Црвены Звезды» Гуелор Канга.Джорджевич и Цаллагов могут перейти в «Арсенал»Полузащитники санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич могут стать игроками тульского «Арсенала».Де Шильо стал игроком «Ювентуса» (фото)Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перешел в туринский «Ювентус».Рыбус по акции. «Локомотив» оформил лучший трансфер за несколько летРыбус по акции. «Локомотив» оформил лучший трансфер за несколько летМосковский «Локомотив» объявил о трансфере польского флангового футболиста Мацея Рыбуса. Контракт с поляком заключен на три года.«Локомотив» заплатил за Рыбуся 1,75 миллиона евро«Лион» заработал на переходе в московский «Локомотив» полузащитника Мацея Рыбуся 1,75 миллиона евро, сообщает официальный французского клуба.Тесак стал игроком «Гомеля»Защитник Лукаш Тесак продолжит карьеру в «Гомеле». Контракт 32-летнего словака с белорусским клубом рассчитан до конца 2018 года.«Локомотив» выручил на продаже Хенти 500 тысяч евро«Локомотив» получил 500 тысяч евро от продажи форварда Эзекиля Хенти в «Видеотон», сообщает ТАСС.«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Прыжки в воду
Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира
Футбол
«Кайрат» Аршавина вылетел из Лиги Европы, уступив «Скендербеу»
Футбол
«Ипсвич» выразил соболезнования в связи со смертью солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона
Футбол
«Галатасарай» вылетел из Лиги Европы, уступив шведскому «Эстерсунду»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Эспаньол
Эспаньолкалендарьстатистика
Виктор Альварес
Виктор Альваресвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы