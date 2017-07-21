Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
24-летний испанский защитник Виктор Альварес подписал контракт с тульским «Арсеналом».
Контракт Альвареса с «Арсеналом» рассчитан на 2 года. Испанец начинал карьеру в «Барселоне», где он выступал в молодежной команде, а в 2007 году защитник перешел в «Эспаньол».
ОФИЦИАЛЬНО! ВИКТОР АЛЬВАРЕС - В «АРСЕНАЛЕ»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 20 июля 2017 г.
Подробности 👉https://t.co/rOcJagp7Wg pic.twitter.com/eEP4BI32m8
Всего в чемпионате Испании Виктор провел 76 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач, в Кубке Испании - 15 матчей (1 гол и 1 передача).
Форвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически