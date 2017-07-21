Игнашевич вернулся в общую группу ЦСКА
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел тренировку в общей группе столичной команды.
Для 38-летнего игрока это занятие стало первым в общей группе, начиная с мая. Как отмечает пресс-служба клуба, тогда Игнашевич получил травму стопы.
В пятницу, 21 июля ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в рамках второго тура чемпионата России.
Матч
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически