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Игнашевич вернулся в общую группу ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел тренировку в общей группе столичной команды.

Для 38-летнего игрока это занятие стало первым в общей группе, начиная с мая. Как отмечает пресс-служба клуба, тогда Игнашевич получил травму стопы.

В пятницу, 21 июля ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в рамках второго тура чемпионата России.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Локомотив»?

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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