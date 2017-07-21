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Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Определились все команды, которые примут участие в матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2017/18. 

ПСВ (Голландия) - «Осиек» (Хорватия)

«Тракай» (Литва) - «Шкендия» (Македония)

«Краснодар» (Россия) - «Люнгбю» (Дания)

«Штурм» (Австрия) - «Фенербахче» (Турция)

«Панатинаикос» (Греция) - «Габала» (Азербайджан)

«Млада Болеслав» (Чехия) - «Скендербеу» (Албания)

«Аустрия» (Австрия) - АЕЛ (Кипр)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Одд» (Норвегия)

«Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Атлетик» (Испания)

«Олимпик» (Украина) - ПАОК (Греция)

«Арка» (Польша) - «Миттьюлланн» (Дания)

«Эстерсунд» (Швеция) - «Фола» (Люксембург)

«Бордо» (Франция) - «Видеотон» (Венгрия)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Паниониос» (Греция)

«Утрехт» (Голландия) - «Лех» (Польша)

«Университатя» (Румыния) - «Милан» (Италия)

«Брондбю» (Дания) - «Хайдук» (Хорватия)

«Гент» (Бельгия) - «Альтах» (Австрия)

«Астра» (Румыния) - «Александрия» (Украина)

«Эвертон» (Англия) - «Ружомберок» (Словакия)

«Абердин» (Шотландия) - «Аполлон» (Кипр)

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Спарта» (Чехия)

«Ботев» (Болгария) - «Маритиму» (Португалия)

«Зенит» (Россия) - «Бней-Иегуда» (Израиль)

«Марсель» (Франция) - «Остенде» (Бельгия)

«Фрайбург» (Германия) - «Домжале» (Словения)

АЕК (Кипр) - «Динамо» (Минск, Белоруссия)

АИК (Швеция) - «Брага» (Португалия)

«Судува» (Литва ) - «Сьон» (Швейцария).

Первые матчи состоятся 27 июля (на полях команд, указанных первыми), ответные встречи будут сыграны 3 августа.

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