Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Определились все команды, которые примут участие в матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2017/18.
ПСВ (Голландия) - «Осиек» (Хорватия)
«Тракай» (Литва) - «Шкендия» (Македония)
«Краснодар» (Россия) - «Люнгбю» (Дания)
«Штурм» (Австрия) - «Фенербахче» (Турция)
«Панатинаикос» (Греция) - «Габала» (Азербайджан)
«Млада Болеслав» (Чехия) - «Скендербеу» (Албания)
«Аустрия» (Австрия) - АЕЛ (Кипр)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Одд» (Норвегия)
«Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Атлетик» (Испания)
«Олимпик» (Украина) - ПАОК (Греция)
«Арка» (Польша) - «Миттьюлланн» (Дания)
«Эстерсунд» (Швеция) - «Фола» (Люксембург)
«Бордо» (Франция) - «Видеотон» (Венгрия)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Паниониос» (Греция)
«Утрехт» (Голландия) - «Лех» (Польша)
«Университатя» (Румыния) - «Милан» (Италия)
«Брондбю» (Дания) - «Хайдук» (Хорватия)
«Гент» (Бельгия) - «Альтах» (Австрия)
«Астра» (Румыния) - «Александрия» (Украина)
«Эвертон» (Англия) - «Ружомберок» (Словакия)
«Абердин» (Шотландия) - «Аполлон» (Кипр)
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Спарта» (Чехия)
«Ботев» (Болгария) - «Маритиму» (Португалия)
«Зенит» (Россия) - «Бней-Иегуда» (Израиль)
«Марсель» (Франция) - «Остенде» (Бельгия)
«Фрайбург» (Германия) - «Домжале» (Словения)
АЕК (Кипр) - «Динамо» (Минск, Белоруссия)
АИК (Швеция) - «Брага» (Португалия)
«Судува» (Литва ) - «Сьон» (Швейцария).
Первые матчи состоятся 27 июля (на полях команд, указанных первыми), ответные встречи будут сыграны 3 августа.