ITF отложила голосование о совмещении по времени финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации

Международная федерация тенниса (ITF) на совете в августе не будет рассматривать вопрос об одновременном проведении финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

- Мы обещали перемены и уже проводим серьезные реформы. Мы берем перерыв сроком на один год, чтобы продумать Мировой кубок теннисных финалов так, чтобы он полностью соответствовал всем требованиям и получил большинство голосов членов совета, - приводит слова президента ITF Дэвида Хэггерти «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт организации.

Напомним, Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 г., а Кубок Федерации (его женский аналог) - с 1963 г.



