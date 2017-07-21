«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евро

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил сумму, при условии выплаты которой клуб готов будет расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.

- Саншеш едва ли получит достаточное количество игрового времени в «Баварии», поэтому мы готовы к переговорам об аренде или, возможно, о полноценном трансфере игрока.



Я не тренер, но полагаю, что Ренату необходимо выходить на поле регулярно. Что касается интереса «Милана», то в последнее время мы не продвинулись в переговорном процессе.

Когда клубу интересен футболист «Баварии», его руководство должно быть готово расстаться с крупной суммой. Не похоже, что «Милан» готов удовлетворить наши запросы. Было бы неплохо, если бы нам предложили за Саншеша 48 миллионов евро, - заявил Румменигге.

Напомним, «Бавария» купила португальца летом 2016 года у «Бенфики», однако чемпион Европы не получил достаточной игровой практики в команде Карло Анчелотти.

По окончании сезона-2016/17 карьеру игрока завершил Хаби Алонсо, однако мюнхенцы за 41,5 млн евро приобрели в центр полузащиты 22-летнего футболиста «Лиона» Корентена Толиссо.

