Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа - девчонка

Менеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес прокомментировал информацию о том, что следующий поединок «Кинг Конг» проведет с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

- Ортис воодушевлен тем, что может получить такой шанс. Он действительно очень хочет сразиться с Уайлдером. Он знает, что соперник представляет опасность, потому что у Деонтея есть свой стиль.

Луис уверен, что как оппонент Энтони Джошуа гораздо проще. Уайлдер же с его дикими ударами абсолютно непредсказуем. Мы верим в то, что Уайлдер не боится и тоже хочет провести этот бой. Он не таков, как Джошуа, который никогда даже не упоминал об Ортисе. Джошуа - девчонка, мы сильно сомневаемся в том, что он хочет боя с нами, - заявил Хименес.

Luis Ortiz Manager: Wilder Not Afraid To Fight, Joshua is a P*ssy https://t.co/9oxaL4Uu54 #boxing pic.twitter.com/IscMzo4Zuq