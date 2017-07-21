Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа - девчонка
Менеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес прокомментировал информацию о том, что следующий поединок «Кинг Конг» проведет с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
- Ортис воодушевлен тем, что может получить такой шанс. Он действительно очень хочет сразиться с Уайлдером. Он знает, что соперник представляет опасность, потому что у Деонтея есть свой стиль.
Луис уверен, что как оппонент Энтони Джошуа гораздо проще. Уайлдер же с его дикими ударами абсолютно непредсказуем. Мы верим в то, что Уайлдер не боится и тоже хочет провести этот бой. Он не таков, как Джошуа, который никогда даже не упоминал об Ортисе. Джошуа - девчонка, мы сильно сомневаемся в том, что он хочет боя с нами, - заявил Хименес.
Luis Ortiz Manager: Wilder Not Afraid To Fight, Joshua is a P*ssy https://t.co/9oxaL4Uu54 #boxing pic.twitter.com/IscMzo4Zuq— BoxingScene.com (@boxingscene) 20 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что поединок Уайлдер - Ортис состоится на арене «Barclays Center» в Бруклине. Бой намечен на осень 2017 года.
Напомним, что в феврале Уайлдер в очередной раз защитил титул, отправив в нокаут Джеральда Вашингтона.