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Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа - девчонка

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Менеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес прокомментировал информацию о том, что следующий поединок «Кинг Конг» проведет с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 

- Ортис воодушевлен тем, что может получить такой шанс. Он действительно очень хочет сразиться с Уайлдером. Он знает, что соперник представляет опасность, потому что у Деонтея есть свой стиль.

Луис уверен, что как оппонент Энтони Джошуа гораздо проще. Уайлдер же с его дикими ударами абсолютно непредсказуем. Мы верим в то, что Уайлдер не боится и тоже хочет провести этот бой. Он не таков, как Джошуа, который никогда даже не упоминал об Ортисе. Джошуа - девчонка, мы сильно сомневаемся в том, что он хочет боя с нами, - заявил Хименес.

Ранее сообщалось, что поединок Уайлдер - Ортис состоится на арене «Barclays Center» в Бруклине. Бой намечен на осень 2017 года.

Напомним, что в феврале Уайлдер в очередной раз защитил титул, отправив в нокаут Джеральда Вашингтона.

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