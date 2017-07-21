Александр Мостовой: В «Рубине» слишком многое запущено, и Бердыеву все это нужно разгребать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Рубине» Курбан Бердыев.

- В «Ростове» у Курбана Бердыева тоже не было сиюминутного успеха. В «Рубине» слишком много было запущено, и всё это нужно разгребать. Помимо этого, теперь у специалиста нет его двух ключевых игроков, которые были в донской команде, — Кристиана Нобоа и Сесара Наваса.

Бердыеву нужно найти новых лидеров в «Рубине». Думаю, что уже совсем скоро казанцы будут на передовых позициях. Но конкретно сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее. У петербургского клуба отличный подбор исполнителей, и уже сейчас примерно понятно, кто и как будет играть. А у казанцев еще все-таки идет перестройка, - рассказал Мостовой.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Курбан Бердыев покинул «Ростов» и снова возглавил казанский «Рубин».

22 июля в матче второго тура чемпионата России «Рубин» на выезде сыграет с «Зенитом».