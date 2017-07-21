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Луческу отказался возглавить болгарский «Лудогорец»

Источник:  FotomacКомментарии

Бывший наставник «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу отказался возглавить болгарский клуб «Лудогорец», сообщает турецкий портал Fotomac.

Руководство клуба из Разграда предложило 71-летнему специалисту контракт с годовой зарплатой в размере 2,5 миллиона евро. Луческу запросил оклад до 3 миллионов, после чего переговоры зашли в тупик.

В результате, главным претендентом на Луческу стал «Галатасарай». Отметим, что Мирча уже работал с командой из Стамбула в 2000 - 2002 годах, выиграв с ней Суперкубок УЕФА.

Луческу покинул пост главного тренера «Зенита» по окончании сезона-2016/17, уступив место Роберто Манчини.

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