Михаил Бутов: Заявки спортсменов удовлетворяют, но это не значит, что они примут участие в международных стартах

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал, что не все допущенные к состязаниям легкоатлеты смогут принять участие в чемпионате мира.

- Заявки спортсменов удовлетворяют, но это еще не значит, что они примут участие в международных стартах. Дальше вступает в силу спортивный принцип. На чемпионат мира могут поехать только те, кто выполнил квалификационный норматив. При этом такой отбор не распространяется на однодневные старты.

Там уже организаторы решают, кого они хотят видеть на своих соревнованиях. Поэтому такой допуск - это необходимое условие, но недостаточное. Среди допущенных спортсменов есть те, кто и не планировал ехать на чемпионат мира, поэтому я не считаю этот процесс издевательским, - цитирует Бутова RT на русском.

