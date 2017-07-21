Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Бутов: Заявки спортсменов удовлетворяют, но это не значит, что они примут участие в международных стартах

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал, что не все допущенные к состязаниям легкоатлеты смогут принять участие в чемпионате мира.

- Заявки спортсменов удовлетворяют, но это еще не значит, что они примут участие в международных стартах. Дальше вступает в силу спортивный принцип. На чемпионат мира могут поехать только те, кто выполнил квалификационный норматив. При этом такой отбор не распространяется на однодневные старты.

Там уже организаторы решают, кого они хотят видеть на своих соревнованиях. Поэтому такой допуск - это необходимое условие, но недостаточное. Среди допущенных спортсменов есть те, кто и не планировал ехать на чемпионат мира, поэтому я не считаю этот процесс издевательским, - цитирует Бутова RT на русском.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ИААФ допустила еще восемь российских легкоатлетовМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение о допуске еще восьми российских легкоатлетов, сообщает «RT на русском».Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в ЛондонеКак сообщает пресс- служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций, ямайский спринтер Усэйн Болт выступит на чемпионате мира по легкой атлетике - 2017 на дистанциях 100 метров и в эстафете 4х100 метров.Ксения Аксенова: Планирую принять участие в чемпионате мираРоссийская легоатлетка Ксения Аксенова, допущенная до выступления на международных стартах под нейтральным флагом, заявила, что уверена в выполнении норматива на чемпионат мира по легкой атлетикеДмитрий Шляхтин: ВФЛА 3 июля определит, кто будет сопровождающими атлетов на ЧМПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА в понедельник, 3 июля, проведет совещание, на котором определит, кто будет сопровождающими российских атлетов, которые выступят на чемпионате мира в Лондоне.Чемпионат мира в Лондоне станет последним турниром Усэйна БолтаКак сообщает RT со ссылкой на L’Equipe, восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усейн Болт подтвердил, что последним турниром в его профессиональной карьере станет чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится с 5 по 13 августа 2017 года в Лондоне.Дарья Клишина: На чемпионате мира в Лондоне надо прыгать за семь метровРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.«Рекорды троих россиян могут быть аннулированы»«Рекорды троих россиян могут быть аннулированы»«Советский спорт» - об изменениях в процедуре ратификации рекордов в легкой атлетике.Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метровИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.Пронкин первым из российских метателей молота выполнил норматив для участия в ЧМВалерий Пронкин первым из российских метателей молота выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет летом в Лондоне.Дисквалификация Кривошапки лишит Россию первого места в медальном зачете ЧМ-2013Сборная России лишится первого места в общекомандном медальном зачете на домашнем чемпионате мира 2013 года в Москве в связи с дисквалификацией бегуньи Антонины Кривошапки.Сокращение штатов. Что происходит во Всероссийской федерации легкой атлетики?Сокращение штатов. Что происходит во Всероссийской федерации легкой атлетики?В одной из самых проблемных спортивных федераций страны, лишенной международной аккредитации, идет перестройка. Разбираемся, в чем ее суть.Ухов первым из российских легкоатлетов выполнил норматив для участия в ЧМ-2017Олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту Иван Ухов стал победителем «Рождественских стартов» в Екатеринбурге с результатом 2 метра 30 сантиметров.Бутов снялся с выборов президента ВФЛАГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента организации.Михаил Бутов: Конференция ВФЛА должна стать сходом, где всем надо объединить усилияГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов заявил в интервью «Советскому спорту», что отчетно-выборная конференция, которая состоится 9 декабря, должна стать сходом людей, работающей в легкой атлетике, на которой необходимо объединить усилия.Михаил Бутов: Предлагаю провести матч легкоатлетов России и ВеликобританииГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов выдвинул предложение провести матчевую встречу легкоатлетов России и Великобритании.Михаил Бутов: За российских легкоатлетов я извинялся дваждыМихаил Бутов: За российских легкоатлетов я извинялся дваждыГенеральный секретарь ВФЛА и кандидат на пост президента этой организации – о том, как возродить легкую атлетику и очистить ее от допинга.Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛАЧетыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.Михаил Бутов: В борьбе с допингом мы не будем пользоваться услугами спортсменов-стукачейГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил, что в своей борьбе с допингом федерация не будет использовать услуги спортсменов-информаторов.В ИААФ будет создан дисциплинарный трибуналГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что на специальном конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) будет принято решение о создании дисциплинарного трибунала.Сергей Шубенков: Бутов – жуткий пессимистРоссийский спринтер Сергей Шубенков поделился своим мнением о генеральном секретаре всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаиле Бутове. Он считает, что Бутов чересчур пессимистичен.
Футбол
«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евро
Футбол
Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Футбол
Игнашевич вернулся в общую группу ЦСКА
Футбол
Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»
все новости
Михаил Бутов
Михаил Бутоввсе новости
Чемпионат мира по легкой атлетике
Чемпионат мира по легкой атлетике