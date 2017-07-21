Дмитрий Булыкин: Реваншистские настроения должны придать «Локомотиву» желание победить ЦСКА

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин верит в то, что железнодорожники удачно сыграют с ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России.

- Важно, как «Локомотив» сумеет противостоять такому сильному и стабильному клубу, как ЦСКА. Нужно собраться и показать достойную игру. То, что у армейцев было больше времени на подготовку, — один из факторов, который может повлиять на исход матча. Но в дерби все забывают, у кого сколько сил, эмоции захлестывают и соперники играют на морально-волевых качествах.

Думаю, тренер напомнит ребятам о прошлогоднем поражении, чтобы их подзадорить. Красно-зеленые на каждый матч выходят с максимальной самоотдачей, а реваншистские настроения должны придать команде еще больше желания победить. Мы все надеемся, что это поможет «Локомотиву» добиться положительного результата, - рассказал Булыкин.

Матч ЦСКА - «Локомотив» начнется 21 июля в 19:30 по московскому времени.

Обе команды добились побед в первом туре.

Матч ЦСКА - Локомотив Место и дата 21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция



