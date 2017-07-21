Джанлуижди Доннарумма: В детстве моим кумиром был Буффон, а сейчас стараюсь подражать Нойеру

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих футбольных кумирах.

- Моим кумиром в детстве был Джанлуиджи Буффон. Сейчас мы с ним вместе играем за сборную Италии, и он всегда меня поддерживает.

Еще одним примером для меня является Мануэль Нойер. Стараюсь подражать его игре и учиться у него.

Что я думаю по поводу усиления состава «Милана»? Много новых игроков уже прибыли в команду, и те, кто уже здесь, помогают новичкам адаптироваться, - рассказал голкипер.

Напомним, в июле Доннарумма продлил контракт с россонери до 2021 года.

