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Джанлуижди Доннарумма: В детстве моим кумиром был Буффон, а сейчас стараюсь подражать Нойеру

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих футбольных кумирах.

- Моим кумиром в детстве был Джанлуиджи Буффон. Сейчас мы с ним вместе играем за сборную Италии, и он всегда меня поддерживает.

Еще одним примером для меня является Мануэль Нойер. Стараюсь подражать его игре и учиться у него.

Что я думаю по поводу усиления состава «Милана»? Много новых игроков уже прибыли в команду, и те, кто уже здесь, помогают новичкам адаптироваться, - рассказал голкипер.

Напомним, в июле Доннарумма продлил контракт с россонери до 2021 года.

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